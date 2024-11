De gros adversaires potentiels, deux matchs en mars: tout savoir sur le barrage des Diables Rouges en Ligue des Nations

Les Diables Rouges disputeront, au mois de mars, deux matchs de barrage pour se maintenir en Ligue A de la Ligue des Nations. Contre qui ? Quand ? On fait le point pour vous !

Avant de parler de calendrier, intéressons-nous aux adversaires potentiels des Diables Rouges. La Belgique affrontera une équipe qui a terminé deuxième de son groupe en Ligue B. Deux équipes sont donc déjà confirmées, à savoir l'Autriche et la Grèce. L'Autriche pourrait être un adversaire difficile, avec à leur tête un certain Ralf Rangnick, qui a aidé l'équipe à progresser ces derniers mois. Lors des éliminatoires de l'Euro 2024, les Belges avaient gagné 2-3 en Autriche, après avoir été accrochés à la maison.

Battus par Israël dimanche, les Diables Rouges ont tristement terminé leur parcours en Ligue des Nations. Notre équipe nationale s'est tout de même assurée de terminer troisième de son groupe, ce qui veut dire qu'ils devront disputer un match de barrage au mois de mars. Et ce ne sera pas simple, quoi qu'il se passe d'ici là !

La Grèce, de son côté, serait un adversaire peut-être un rien plus abordable. Du moins sur le papier. Parce que ces Grecs, justement, ont terminé derrière l'Angleterre, mais ils s'étaient imposés 1-2 sur la pelouse des Three Lions en octobre dernier. Ce serait aussi un match spécial pour Konstantinos Karetsas, qui hésite encore entre les deux nations pour son futur international et qui évolue chez les U21 belges.

Les deux autres adversaires potentiels seront connus ce soir. Il s'agira du Pays de Galles, de l'Islande, de la Géorgie ou de l'Albanie. Des styles très différents, mais dans tous les cas, des duels qui ne s'annoncent pas simples pour notre équipe nationale.

Deux matchs en mars

Le tirage au sort des barrages aura lieu vendredi à midi, juste après le tirage des quarts de finale de la compétition. Les rencontres seront jouées en aller-retour, les 20 et 23 mars, selon l'UEFA, qui devra cependant confirmer cela vendredi. Notez que la Belgique ne sera donc pas concernée par le coup d'envoi de la phase qualificative pour la Coupe du Monde 2024 en mars, mais bien en septembre, comme ceux qui joueront les 1/4 de finale de la Ligue des Nations d'ailleurs.