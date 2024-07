Le mercato EN DIRECT: le Bayern Munich fonce sur une pépite néerlandaise

Selon le Mundo Deportivo, le Barça a une nouvelle piste. Dani Olmo , qui évolue à Leipzig et livre un grand Euro 2024, serait sur les tablettes du club. Il disposerait d'une clause libératoire de 60 millions d'euros... jusqu'au 15 juillet.

Enzo Le Fée, milieu de terrain du Stade Rennais, va quitter la Bretagne pour l'Italie où il vient de signer avec l'AS Rome, a annoncé mercredi le club breton. "Après une saison à Rennes et 35 matchs joués en Rouge et Noir, Enzo Le Fée va découvrir la Serie A. L'AS Rome et le Stade Rennais F.C. se sont accordés sur un transfert du milieu de terrain de 24 ans", indique le Stade Rennais dans un bref communiqué.

Il est l'un des phénomènes néerlandais: Xavi Simons serait dans le viseur du Bayern Munich. Selon Fabrizio Romano, le club allemand verrait d'un bon oeil l'arrivée du joueur, toujours sous contrat au PSG mais qui pourrait obtenir un bon de sortie. Leipzig veut le conserver en prêt un an de plus, en concurrençant le Bayern.

LE MERCATO EN BELGIQUE

Selon la Dernière Heure, Moussa Djenepo s'apprête à quitter le Standard. Le joueur devrait prendre la direction de la Turquie, avec un prêt du côté de Konyaspor.