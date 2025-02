Le Real Madrid est dans une belle panade: le dernier de ses défenseurs centraux vient de se blesser

Parte médico de Alaba. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 4, 2025

Selon la presse espagnole, l'ex-joueur du Bayern Munich, qui venait de faire son retour sur les terrains après un an d'absence pour une blessure au genou, devrait être indisponible entre deux et trois semaines.

Le défenseur de 32 ans devrait donc être forfait pour la rencontre de Coupe du Roi face à Leganés mercredi (21H), mais surtout pour le derby de Madrid face à l'Atlético samedi en Liga et les barrages de Ligue des champions contre Manchester City les 11 et 19 février.

Déjà privé de Dani Carvajal et Eder Militao jusqu'à la fin de la saison, et de son pilier défensif Antonio Rudiger pour plusieurs semaines, le Real n'a plus que le jeune Raul Asencio et le milieu de terrain français Aurélien Tchouaméni comme options en défense centrale à l'approche d'échéances décisives, ce qui devrait pousser Carlo Ancelotti à innover pour équilibrer son équipe.