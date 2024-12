Les stars du ballon rond l'ont désigné: Kevin De Bruyne nommé pour figurer dans un onze mondial de l'année

Plus de 21.000 joueurs de 70 pays ont participé au vote. Le FIFPRO World 11 est le seul prix entièrement déterminé par les footballeurs eux-mêmes. La période prise en compte pour les prestations s'étale du 21 août 2023 au 14 juillet 2024. KDB a justement été absent plusieurs mois au cours de la première moitié de la saison dernière en raison d'une blessure.

Les lauréats seront dévoilés lundi prochain (9 décembre), en même temps que le World XI féminin. Chaque équipe sera composée d'un gardien de but, de trois défenseurs, de trois milieux de terrain et de trois attaquants. La dernière place disponible sera attribuée au joueur de champ qui a reçu le plus grand nombre de voix. Aux côtés de Kevin De Bruyne, on retrouve notamment Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Rodri, Kylian Mbappé, Harry Kane, Vinicius Jr., Lamine Yamal et Virgil van Dijk. Thibaut Courtois ne fait pas partie des nominés à cause de sa grave blessure au genou.