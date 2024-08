Ligue 1: Brest coule à nouveau, cette fois à Lens (2-0)

Plus entreprenants que leurs adversaires, les Sang et Or auraient pu alourdir le score de plusieurs autres buts en faisant preuve de davantage de précision.

Le club du bassin minier a aussi eu une double occasion avec une frappe détournée du jeune Rémy Labeau-Lascary (21 ans), titularisé en pointe, puis une tête d'Aguilar de peu au-dessus (53e).

C'est donc avec un score presque flatteur que Brest a terminé cette rencontre en plein doute. À l'inverse, Lens démarre très bien cette saison, après un premier succès à Angers (1-0), et ressemble de plus en plus à son nouvel entraîneur Will Still, dans l'envie et les projections rapides en attaque.

Seul point noir de l'après-midi: l'exclusion de Deiver Machado après un tacle dangereux sur Romain Del Castillo (88e).

Le club artésien va pouvoir s'envoler avec confiance vers Athènes, où il voudra valider sa qualification pour la Ligue Conférence jeudi face au Panathinaïkos après un succès (2-1) au match aller.