Ligue 1: Greenwood à l'OM, efficacité et profil bas

Les charges ont été abandonnées depuis, Greenwood (22 ans) vit avec la jeune femme qui l'avait accusé et avait publié des photos de ses blessures sur internet et ils ont eu un enfant ensemble. Mais la polémique ne s'est logiquement pas éteinte et le recrutement de l'Anglais par l'OM a suscité beaucoup de débats et d'opposition.

"Nous sommes très heureux du début de saison qu’il fait et du comportement qu'il a avec nous à Marseille", a pourtant répété cette semaine le président marseillais Pablo Longoria, de nouveau interrogé sur le sujet lors d'un colloque au Portugal.

CLEMENT MAHOUDEAU

A ses interlocuteurs, le président de l'OM assure avoir pris toutes les précautions nécessaires en multipliant les contacts avec la famille du joueur et avec les dirigeants de Manchester United et de Getafe, le club espagnol où Greenwood s'est relancé la saison dernière après avoir été suspendu par la Premier League et où Longoria connaît beaucoup de monde.