Ligue 1: le marché des transferts impacté par le dossier des droits TV ?

Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football (FFF), l'a reconnu samedi: le football français est "dans un moment difficile" car la LFP n'a pas encore trouvé de diffuseur pour son championnat qui reprend le 16 août prochain.

"Les clubs en France ont trois leviers pour établir leur budget: la billetterie, le sponsoring et les droits TV qui sont censés être la manne la plus sûre. Or là, ils ne savent pas sur quel montant ils vont pouvoir compter", expliquait fin mai à l'AFP Pierre Maes, consultant en droits TV du sport.

Sans cette manne la plus sûre, selon le consultant, les clubs français se trouvent privés, dans les premiers jours ou les premières semaines du mercato d'été, d'un important levier pour l'achat de joueurs en vue de renforcer leur effectif.