Ligue 1: Monaco, une attaque encore en réglage mais tellement prometteuse

Lors de la présentation de la dernière recrue monégasque, Jordan Teze, latéral néerlandais droit très offensif dont le modèle est Denzel Dumfries, "parce qu'il est très physique, qu'il fait beaucoup de passes décisives et marque beaucoup", l'entraîneur Adi Hütter assis à côté de son directeur général, Thiago Scuro, a adoubé le mercato estival de son club.

"On a fait un très bon travail, parce qu'on a apporté de jeunes joueurs talentueux au club et qu'on intègre d'autres talents de notre formation, a lancé le technicien autrichien. Ces recrues viennent de France, comme Christian Mawissa (Toulouse) et Lamine Camara (Metz). Mais aussi de l'étranger, comme George Ilenikhena (Anvers), un grand talent. Je suis vraiment heureux de ce mercato."

Si Hütter évoque le "grand talent" d'Ilenikhena, jeune Nigérian de 18 ans, c'est qu'en quelques rencontres de préparation, ce dernier a marqué les esprits avec deux réalisations et un vrai sens du but.

Valery HACHE

"Wissam (Ben Yedder) était un bon +combinateur+ mais c'était surtout un finisseur, souligne Hütter. Désormais c'est différent, même si, on l'a vu lors des matches amicaux, George (Ilenikhena) est aussi capable de marquer."