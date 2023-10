Ligue 1: Monaco vient à bout de Metz dans la souffrance et reprend la tête du championnat

Malgré un lob fantastique d'entrée de match du Lorrain Lamine Camara, Monaco a renversé Metz grâce à un doublé d'Aleksandr Golovin (2-1) et repris sa place de leader du championnat, dimanche soir au Stade Louis-II, lors de la 9e journée.

Avec 20 points, Monaco repasse ainsi devant Nice (19) et le Paris Saint-Germain (18), avant de se déplacer à Lille (4e avec 15 points) dimanche prochain, dans un choc du haut de tableau. Metz, pour sa part, est barragiste et recevra Le Havre, dimanche également, dans un duel de promus, important dans la course au maintien.