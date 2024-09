Luis Suarez, icône guerrière et ingérable du football uruguayen

Partager:

Dante Fernandez Explosif, combatif et doté d'un sens inné du but, mais aussi controversé à cause de son comportement sur le terrain, Luis Suarez, qui a annoncé lundi sa retraite internationale, incarne mieux que quiconque le football de son pays, l'Uruguay. Suarez, 37 ans, c'est le meilleur buteur de l'histoire de la Celeste avec 69 buts en 142 matches. Mais c'est aussi l'homme qui a mordu l'Italien Giorgio Chiellini en plein match à la Coupe du monde 2014.

C'est aussi le joueur qui a qualifié l'Uruguay pour les demi-finales du Mondial 2010 grâce à un acte de pur antijeu: un arrêt de la main sur une tête à bout portant, sanctionné d'un carton rouge mais finalement payant car les Ghanéens avaient manqué le penalty accordé puis perdu aux tirs au but. Suarez est lui devenu à cette occasion le footballeur le plus populaire du petit pays sud-américain deux fois champion du monde, où la "garra", la hargne, a été érigée au rang de valeur nationale. GRANT HALVERSON "Sur le terrain, j'ai eu le mérite de ne jamais baisser les bras, de ne donner aucun ballon pour perdu et même de m'échauffer quand je perdais", a-t-il confié un jour à la radio espagnole Onda Cero.

Né à Salto en 1987, comme son coéquipier, bien plus sage, Edinson Cavani, Luis Alberto Suarez s'est fait tout seul en surmontant une enfance difficile dans une famille nombreuse et désargentée. Le petit Luis est élevé par sa mère femme de ménage et par ses grands-parents. Il partage son temps entre le football et un petit boulot de gardien de parking. Son père, ancien militaire, divorce tôt et s'éloigne de la famille. "Si je n'avais pas été élevé comme ça, je n'aurais pas pu m'en sortir. (...) Partir en Argentine, à l'époque, en camionnette, faire 25 ou 26 heures (de route) pour aller à un tournoi de foot à 12 ans, je devais le supporter parce que je n'avais pas d'autres moyens", se souvient l'Uruguayen.