Malaise à Chelsea: une substance interdite découverte dans les urines de Mudryk lors d'un contrôle antidopage

La fédération anglaise de football (FA) a signalé au club de Chelsea le "résultat suspect" d'un test urinaire de l'ailier ukrainien Mikhaylo Mudryk. Les Blues ont diffusé un communiqué mardi pour confirmer l'information, de même que le joueur concerné qui s'est exprimé sur Instagram.

"La nouvelle m'étonne au plus haut point, puisque je n'ai jamais consommé volontairement une substance interdite ou enfreint quelque règle. Je travaille étroitement avec mon équipe pour enquêter sur les raisons de cet événement", a ainsi écrit Mudryk sur les réseaux sociaux. "Je suis certain de n'avoir rien fait de mal et je garde l'espoir de pouvoir revenir sur le terrain rapidement. Je ne peux pas m'exprimer plus que ça pour l'instant en raison du secret lié à la procédure, mais je le ferai dès que possible."