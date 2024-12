Des buts et des... glissades: Chelsea remporte un derby fou face à Tottenham

Les Blues, qui étaient à égalité de points avec Arsenal avant la journée, profitent du nul des Gunners à Fulham (1-1) plus tôt dans la journée pour prendre seuls la deuxième place avec 31 points. Liverpool est toujours en tête du championnat avec 35 points et un match de moins.

Les Spurs ont rapidement pris l'avantage grâce à un but de Dominic Solanke (5e) et ont doublé la mise via Dejan Kulusevski (11e), profitant tous les deux d'une glissade de Marc Cucurella.

La glissade de Cucurella se paie cash pour les Blues #TOTCHE pic.twitter.com/JPz73mWn6r — VOOsport (@VOOsport) December 8, 2024