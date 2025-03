Oups: une chaîne espagnole fait une boulette et diffuse le match de Pays-Bas-Espagne en néerlandais

Le duel de Ligue des Nations entre les Pays-Bas et l'Espagne, joué hier, s'est soldé sur un partage 2-2. Une rencontre qui n'a pas été facile non plus pour la chaîne RTVE, qui a connu un drôle de bug en plein direct, pendant la rencontre.

En effet, comme nous l'explique Marca, un petit problème technique a été constaté après le but de Nico Williams. Pendant environ une minute, les commentateurs espagnols ont disparu et la rencontre a été diffusée... en néerlandais.