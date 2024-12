Passage en zone piétonne, contresens, vitesse abusive: ivre, un défenseur français sème la panique dans une ville italienne

Andy Pelmard a totalement craqué. Ce défenseur français de 24 ans, prêté cette saison à Lecce, en Italie, a été arrêté hier par la police locale, selon la Gazzetta del Mezzogiorno. Alors qu'il sortait d'un repas de Noël organisé par son club, le joueur s'est rendu, en voiture, dans une partie piétonne du centre-ville de Lecce. Au volant d'une Mercedes, il a enchaîné les infractions, en roulant à contresens, en excès de vitesse et dans une zone interdite, manquant même d'écraser des passants affolés.

Ce sont eux qui ont prévenu la police, qui a dû forcer pour convaincre Pelmard d'arrêter sa course folle. Le joueur était en état d'ivresse et sa voiture a été saisie dans la foulée. Le club a déjà confirmé l'information, évoquant que le défenseur était seul dans la voiture et qu'il était écarté avec effet immédiat, en attente d'une éventuelle sanction plus grave. Un comportement qui fait évidemment débat en Italie.