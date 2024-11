Pep Guardiola égale un nouveau record... dont il se serait bien passé: "Je n'abandonnerai pas"

Un record dont il se serait bien passé

En effet, avec cette cuisante défaite au Portugal, Manchester City enchaine une troisième défaite consécutive toutes compétitions confondues après leurs revers face à Tottenham en League Cup et face à Bournemouth en championnat.

Trois défaites de suite, une chose qui n'était pas arrivé à l'entraineur espagnol depuis la saison 2017-2018 ! Une série noire qui n'inquiète pas pour autant l'ex du Barça, qui reste confiant. "Je veux me battre et ne pas abandonner, j’aime le défi qui m’attend en tant qu’entraîneur. Je n’abandonne pas, peut-être que les gens l’attendent, mais je n’abandonne pas. Je veux relever le défi et encourager les joueurs. Les joueurs qui veulent me suivre seront là", a-t-il expliqué après la rencontre.