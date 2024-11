Accusé de viol, il n'a pas été payé pendant deux ans: Manchester City va devoir payer une fortune à un ancien joueur

Le montant devra être calculé par Benjamin Mendy et Manchester City ou déterminé à une audience ultérieure s'ils n'arrivent pas à s'entendre. Selon le jugement, le footballeur est "autorisé à récupérer une partie mais pas la totalité des sommes réclamées". Quand il n'était pas en détention en provisoire, Benjamin Mendy était "prêt et désireux" de travailler mais a été "empêché de le faire", a dit la juge Joanne Dunlop. "Dans ces conditions, et en l'absence de toute autorisation dans le contrat pour l'employeur de retenir le salaire, il avait le droit d'être payé", a-t-elle ajouté.

L'ex-international demandait 11,5 millions de livres (13,8 millions d'euros) à City, qui a arrêté de le payer entre sa mise en accusation et son placement en détention provisoire, en août 2021, et la fin de son contrat, en juin 2023. Benjamin Mendy, qui joue désormais en France au FC Lorient, en Ligue 2, pourra recevoir la majeure partie de son salaire impayé, a tranché un tribunal du travail à Manchester.

En janvier 2023, un tribunal a acquitté Benjamin Mendy de six chefs de viol et d'un chef d'agression sexuelle. En juillet de la même année, dans un autre procès, il a été innocenté d'un septième chef de viol ainsi que d'une accusation de tentative de viol. Manchester City avait cessé de lui verser son salaire (un peu plus de 600.000 euros mensuels) après sa mise en accusation, arguant que le contrôle judiciaire accompagnant la mesure ainsi que sa suspension par la Fédération anglaise de football ne lui permettaient plus d'exercer sa profession de footballeur.