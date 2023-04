Qu'ils reposent en paix: les fans de Naples créent... un cimetière pour les clubs adverses

Naples réalise une saison historique. Actuellement premier du championnat italien avec 17 points d'avance sur le plus proche poursuivant, les supporters napolitains ont la tête dans les nuages. C'est le cas de le dire puisque certains d'entre eux ont mis sur pied un petit cimetière en souvenir des équipes adverses tombées au combat et montées aux cieux.

Ainsi, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on peut voir un cercueil être recouvert de quatre écharpes représentant des clubs concurrents, et pas des moindres : Torino, AC et Inter Milan, ainsi que la Juve. Évidemment, il faut faire plus de victimes que cela pour espérer remporter le titre de champion d'Italie. Les fans se remémorent donc également d'autres victoires grâce à des croix possédant le logo des clubs (a)battus.