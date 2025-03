Sale image: Thibaut Courtois s'est pris un crachat de la part d'un fan de l'Atletico après la qualification du Real

Après la qualification du Real, les joueurs du Real Madrid ont démontré toute leur joie à l'entièreté du Wanda Metropolitano, surtout au moment de rentrer au vestiaire. Un des joueurs a été pris à partis par un supporter qui lui a... craché dessus.

Il s'agit de Thibaut Courtois, ancien joueur de l'Atletico Madrid de 2011 à 2014. Ce dernier à montré tout son contentement avant de rentrer dans le tunnel, il s'est donc récolté un crachat et des insultes.

Courtois celebrating against his old club like this is exactly what we need more of in football



Not the spitting from the Home fans though pic.twitter.com/2oZHcMIGR0