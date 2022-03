Soirée de FOLIE dans le foot africain: voici les pays qualifiés pour la Coupe du monde

Le Ghana, le Sénégal, le Maroc, la Tunisie et le Cameroun sont les cinq pays africains qualifiés pour la Coupe du monde au Qatar.

Le Ghana passe, le Nigéria s'embrase

Le Ghana avec Denis Odoi pendant 90 minutes s'est qualifié pour la Coupe du monde 2022 de football au Qatar au détriment du Nigeria grâce à la règle du but marqué à l'extérieur. Après le 0-0 au match aller à Kumasi, les Black Stars ont partagé l'enjeu 1-1 au Stade National d'Abuja, la capitale du Nigeria.

Eliminés sans avoir perdu de match, des supporters du Nigéria ont provoqué de graves dégâts.

Le Sénégal passe aux tirs au but contre l'Egypte, dans un remake de la finale de la CAN

Après le Ghana, le Sénégal s'est qualifié pour la phase finale de la Coupe du monde de football 2022. Il a dû recourir à la séance de tirs au but (3-1) pour éliminer l'Egypte. Après 120 minutes, les deux équipes n'étaient pas parvenues à se départager puisque les Pharaons avaient gagné 1-0 la manche aller au Caire et que les Lions de la Teranga se sont imposés sur même score mardi dans leur nouveau stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio inauguré le 22 février dernier (50 000 places).

Le Maroc atomise le Congo

En ballotage favorable après son match nul 1-1 en RDC à aller, le Maroc était déjà en route pour le Qatar au terme d'une première période qu'il a dominée. Le milieu défensif Azzedine Ounahi (21e, 1-0) a donné l'avance aux Lions de l'Atlas et Tarik Tissoudali, déjà buteur à l'aller, a alourdi la marque (45e+7, 2-0). Il fallait un désastre pour que les Marocains laissent échapper leur qualification Ounahi, sur assist de Tissoudali,.a signé un doublé (54e, 3-0) et Achraf Hakimi (69e,4-0) ont enfoncé le clou encore plus profondément. Le but de Ben Malango Ngitaliu n'a rien changé (77e, 4-1).

Chez les Marocains, Selim Amallah et Tissoudali étaient titulaires. Le Standardman a joué tout le match alors que le Gantois a été remplacé (80e). Chez les Léopards, Samuel Bastien (Standard), titulaire, a été remplacé (77e) par Theo Bongonda (Genk).Merveille Bokadi (Standard) est resté sur le banc.

Strict minimum pour la Tunisie

Victorieuse 1-0 à l'aller au Mali, la Tunisie était en bonne position pour se qualifier. Pas de but au terme d'un match de piètre facture au Stade Olympique Hammadi Agrebi de Radès où les Aigles de Carthage ont surtout veillé à préserver leur avantage et se sont offert une sixième participation à un Mondial.

Algérie-Cameroun : duel à mort entre géants

Il aura fallu attendre la fin du temps additionnel pour voir Ahmed Touba offrir la qualification à l'Algérie. Du moins c'est ce qu'on croyait. Sur le coup-franc de la dernière chance, le ballon est dévié de la tête par Ngadeu. Toko Ekambi surgit derrière au milieu d'une défense de l'Algérie qui ne voulait pas défendre... et pousse au fond des filets. 1-2 pour le Cameroun !

Les Fennecs avaient remporté le match aller 1-0. Les Camerounais menaient 0-1 au terme de 90 minutes du match retour, c'était parti pour les prolongations. Les duels étaient rugueux entre les deux équipes et la tension palpable, le but de Touba a fait exploser les Algériens qui étaient qualifiés à condition de tenir encore 3 minutes. Malheureusement pour eux, les Camerounais lancent toutes leurs dernières forces dans la bataille et repassent devant.

L'arbitre siffle la fin du match dès la remise en jeu. L'Algérie était qualifiée mais est éliminée, le tout en 3 minutes d'intervalle. Les Lions Indomptables du Cameroun n'ont jamais aussi bien justifié leur surnom.