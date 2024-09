Stupeur en France: un ancien joueur de Monaco jugé en octobre pour agression sexuelle en état d'ivresse

L'ex-capitaine de l'AS Monaco Wissam Ben Yedder, déjà poursuivi pour viol dans un autre dossier, sera jugé le 15 octobre à Nice pour agression sexuelle en état d'ivresse et refus d'obtempérer, a-t-on appris lundi auprès du parquet.

Le joueur, deuxième meilleur buteur de l'histoire de Monaco mais sans club à ce stade, est sorti de garde à vue dimanche avec une convocation pour être jugé mi-octobre par le tribunal correctionnel pour "agression sexuelle en état d'ivresse manifeste, refus obtempérer et conduite sous l'emprise d'un état alcoolique". Dans l'intervalle une expertise psychologique de la victime doit être établie, précise encore le procureur.

L'attaquant français de 34 ans, qui a quitté le club monégasque à la fin de la saison dernière au terme de son contrat, a été interpellé à Cap d'Ail, juste à côté de la Principauté, "au volant de son véhicule dans la nuit de vendredi à samedi" à la suite d'un dépôt de plainte émanant d'une jeune femme d'une vingtaine d'années l'accusant d'agression sexuelle plus tôt dans la soirée, a expliqué à l'AFP le procureur de la République de Nice Damien Martinelli, confirmant une information de L'Equipe.

En attendant le procès, Wissam Ben Yedder a été placé sous contrôle judiciaire. Le parquet avait demandé son placement en détention provisoire et a donc fait appel de cette décision. Selon Damien Martinelli, qui rappelle que le suspect est déjà sous contrôle judiciaire pour viol, la détention provisoire permettrait "d'éviter tout risque de pression sur la victime ou les témoins" et "de prévenir le renouvellement des faits".

A l'été 2023, il avait été mis en examen pour "viol, tentative de viol et agression sexuelle" dans un autre dossier et avait été déjà placé sous contrôle judiciaire, après avoir versé une caution de 900.000 euros. Ben Yedder a fait ses débuts dans le football professionnel à Toulouse avant de rejoindre le club espagnol du FC Séville en 2016, où il a confirmé son potentiel. De retour en France en 2019, sous les couleurs de l'AS Monaco, il a été sélectionné 19 fois en équipe de France et sa dernière sélection avec les Bleus remonte à juin 2022.

En 2023, il avait été également condamné par le tribunal de Séville (sud de l'Espagne) à six mois de prison avec sursis et à une amende de 133.798,70 euros pour fraude fiscale.