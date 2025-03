"Tellement irréel": la célébration folle d'un joueur du Panama... dans les bras de Thierry Henry

Le Mexique et le Panama se sont qualifiés jeudi pour la finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF. Le buteur panaméen, décisif contre les USA, est au cœur d'un incroyable buzz, lui qui a célébré son but dans les bras de Thierry Henry.

Le Panama a créé la surprise au SoFi Stadium d’Inglewood (Californie) en s’imposant 0-1 face aux États-Unis, triples tenants du titre. Entré en cours de jeu, Cecilio Waterman a offert aux Panaméens leur toute première qualification pour la finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF en marquant dans les arrêts de jeu.

Les images de ce but et de ce qui a suivi sont en train de faire le tour du monde. En effet, Waterman a complètement vrillé après son but, allant jusqu'à grimper sur le plateau de CBS pour célébrer... dans les bras de Thierry Henry, totalement surpris par ce geste, avant de se prêter au jeu avec plaisir, allant enlacer de nombreux joueurs venus le rejoindre.