Trossard double passeur, Tielemans buteur: les Diables Rouges étaient en forme samedi en Angleterre

Porté notamment par Leandro Trossard, auteur de passes décisives, Arsenal pensait avoir fait le plus dur en menant 2-0 lors de la réception d'Aston Villa samedi en match de la 22e journée de Premier League. Lancé par un but de Youri Tielemans, Villa est cependant revenu dans le match et a arraché le point du nul (2-2).