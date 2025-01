Un but hyper important: Romelu Lukaku enchaîne et offre une victoire capitale au Napoli

Alors que le score était de 2-2, l'attaquant des Diables Rouges a inscrit le but de la victoire en reprenant de la tête un centre de Frank Anguissa (78e). Avant cela avaient également marqué Mateo Retegui (16e) et Ademola Lookman (55e) pour l'Atalanta, et Matteo Politano (27e) et Scott McTominay (40e) pour Naples. Lukaku, auteur de son huitième but en championnat cette saison, a disputé 84 minutes.

Pour Bergame, Charles De Ketelaere a débuté la rencontre sur le banc mais est entré en jeu après 68 minutes. Au classement, Naples conforte sa place de leader avec 50 points, six de plus que l'Inter, qui a joué deux matchs de moins, et sept de plus que l'Atalanta.