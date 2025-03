"Tu es très moche": Cristiano Ronaldo s'amuse avec l'un de ses "sosies"

Ce vendredi, Al-Nassr et Cristiano Ronaldo ont partagé face à Al Shabab, le club de Yannick Carrasco, blessé depuis plusieurs mois maintenant (2-2). Dans une fin de première période riche en buts, Hamed Allah a ouvert le score pour les visiteurs, mais Al-Nassr a réagi quelques minutes plus tard grâce à Ayman Yahya et CR7, inévitablement.

Avant le coup d'envoi Cristiano Ronaldo a également vécu un drôle de moment avec un... sosie dans les tribunes. Ce dernier a profité de l'échauffement du Portugais et des siens pour s'approcher au plus près du joueur et il a réussi à attirer son attention ! "Tu ne me ressembles pas, tu es très moche" a alors plaisanté le quintuple vainqueur du Ballon d'Or avant de lancer un sourire complice au jeune homme. "Tu es le meilleur", lui a ensuite adressé le sosie.

Un joli moment de partage.