"Un des joueurs les plus percutants de l'histoire du club": les nouvelles belles éloges de Pep Guardiola pour Kevin De Bruyne

Face au néo-promu de Leicester, Savinho a inscrit le premier but du match à la 21e minute (0-1). Le Brésilien s'est mué en passeur ensuite pour permettre à Erling Haaland de retrouver le chemin des filets, de la tête, à la 74e minute (0-2). Le Norvégien inscrit son premier but en cinq matches.

Si Kevin De Bruyne a joué l'entièreté de la rencontre, Jeremy Doku est lui reste sur le banc. Wout Faes était blessé du côté de Leicester. Manchester City n'avait plus gagné depuis le 4 décembre et un succès sur Nottingham Forest (3-0). Accroché jeudi par Everton (1-1), le champion en titre avait enchaîné 5 matches sans succès, toutes compétitions confondues (2 partages et trois défaites).