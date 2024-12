Les rumeurs de tensions entre Kevin De Bruyne et Pep Guardiola reprennent en Angleterre: "Cela avait l'air tendu"

Erling Haaland is furious after his penalty miss! pic.twitter.com/IKrSUJ5Sun

Après le coup de sifflet final, 'KDB' n'a pas fait de vieux os sur le terrain et est directement rentré au vestiaire, la tête basse et la mine grave. Ce qui provoque un début d'incendie en Angleterre, c'est "l'interaction" avec son entraineur, Pep Guardiola. Ce dernier attendait ses joueurs à la sortie du terrain et a adressé une tape à son capitaine qui n'a alors pas bronché d'un centimètre, gardant la tête basse et poursuivant d'un pas décidé sa route vers le tunnel.

Outre-Manche, cette scène suscite de vives interrogations alors que Manchester City n'arrive plus à sortir la tête de l'eau depuis de longues semaines (une seule victoire lors des treize dernières rencontres). "Tout le monde a remarqué cette scène. Il s'est juste tourné et a quitté le terrain. Pep s'est dirigé vers lui et cela avait l'air tendu", a par exemple déclaré Danny Mills, ancien joueur de City et consultant pour 'talkSport'.

"Je ne sais pas ce qui se passe avec De Bruyne. Pourquoi ne pas le faire entrer dans un match où vous cherchez désespérément un but ? C'était étrange", avait par ailleurs souligné Peter Crouch après la défaite face à Aston Villa le week-end dernier.

Guardiola se justifie

Interrogé sur l'utilisation du Belge, Pep Guardiola s'est justifié. "Kevin n'était pas prêt à jouer 90 minutes", a-t-il déclaré en conférence de presse. "J'aurais peut-être pu le faire entrer plus tôt, mais l'équipe se portait plutôt bien à ce moment-là. Et on s'attend à ce que Jérémy Doku, Phil Foden ou Bernardo Silva soient capables de forcer quelque chose avec leur créativité", a admis le tacticien espagnol.

Alors, signe de tensions ou simple déception de la situation du club ? C'est impossible à dire au vu du caractère bien trempé du Belge et de son dégoût pour la défaite, mais la situation de Kevin De Bruyne fait couler de plus en plus d'encre en Angleterre, dans un contexte particulier puisque le contrat du Diable Rouge prend fin en juin prochain et qu'il n'a, selon ses dires, pas encore discuté de sa situation avec Manchester City.