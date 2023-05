"Un nouveau niveau de tristesse a été atteint": le drôle de cadeau des fans d'Everton pour Erling Haaland divise les supporters

Le Norvégien a été auteur d'un nouveau but, son 36e cette saison au sein du championnat domestique. Il détient ainsi le record absolu de l'histoire de la compétition anglaise puisque la barre à dépasser était de 34 réalisations (Andy Cole en 1993-1994 et Alan Shearer en 1994-1995).

Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Ce dimanche, Manchester City a battu Everton (3-0) et se rapproche un peu plus du titre de champion de Premier League, grâce à l'inévitable Erling Haaland.

L'exploit est de taille pour le "cyborg", surtout quand on sait qu'il a rejoint et découvert la Premier League il y a moins d'un an. L'attaquant citizen s'est même vu décerner un trophée par les fans d'Everton ce week-end.

"Erling Haaland, record de buts en Premier League, par les fans d'Everton" peut-on y lire. Ces supporters des Toffees ont surtout rendu cet hommage car... Erling Haaland a effacé un record de Mohamed Salah.

En effet, l'attaquant de Liverpool, le club rival, avait inscrit 32 buts en Premier League lors de la saison 2017-2018, devenant le meilleur buteur historique de la compétition depuis qu'elle possède ce format de 38 matchs. Mais son record n'a pas tenu longtemps...