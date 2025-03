Un penalty pour un nouveau record: Erling Haaland se hisse au sommet d'un classement iconique

Au classement, il devance des noms bien connus du championnat anglais: Shearer, à qui il a fallu 100 matchs, Cantona et Salah (116 matchs) ou encore Agüero (118 matchs). Des noms qui rendent la performance encore un peu plus impressionante.

100 - With 84 goals and 16 assists in 94 games, Erling Haaland has reached 100 goal involvements in fewer appearances than any player in Premier League history. Machine. pic.twitter.com/FrEmM67wbg