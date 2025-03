Bryan Heynen savoure après sa première convocation chez les Diables et tacle... Domenico Tedesco: "Il ne s’est intéressé qu'aux cinq grands championnats"

À 28 ans, Bryan Heynen a été appelé pour la première fois avec les Diables Rouges. Le milieu de terrain de Genk a confié son soulagement à nos confrères de HLN et a même adressé un petit tacle à... Domenico Tedesco.

Avec Nicolas Raskin, Senne Lammens et Jorthy Mokio, Bryan Heynen fait partie de ceux qui vont découvrir le monde des Diables Rouges, à partir de lundi. Le capitaine de Genk est récompensé pour sa régularité au sein de l'effectif limbourgeois et peut avoir le sourire. "Mon sentiment ? Oui, enfin ! Je suis très heureux, bien sûr", a-t-il confié à nos confrères de HLN. "On peut dire qu’une certaine pression est tombée de mes épaules. Ces dernières années, j’ai été moins impliqué dans l’équipe nationale".

Le joueur de 28 ans a souvent été proche d'une première sélection, mais n'avait finalement jamais été sollicité. "Avant le Qatar, Roberto Martinez m'avait appelé. Il m'a dit que je faisais du bon travail et que je devais être fier de faire partie des 30 meilleurs joueurs de la première nation mondiale (au classement FIFA, ndlr). Il pensait que je le méritais et m'a dit que dans l'avenir des Diables, après la Coupe du monde, il allait certainement faire appel à moi", a expliqué Bryan Heynen avant de poursuivre.