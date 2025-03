Un stade magnifique: la pelouse de Los Angeles, qui accueillera huit matchs pour la Coupe du monde 2026, a été dévoilée

Le SoFi Stadium, enceinte de 70.000 places qui trône à Inglewood (sud-ouest de Los Angeles) et accueille majoritairement des matches de football américain et des concerts, sera utilisé pour huit matches de la Coupe du monde 2026, dont la première rencontre des Etats-Unis et un quart de finale.

"En plus de six matches de foot, nous allons avoir une tonne d'évènements sur cette pelouse, de toutes sortes. On veut faire venir autant de monde que possible pour marcher dessus. On veut voir comment la pelouse réagit, on joue avec les lumières, les tondeuses, toutes les choses demandées par la Fifa pour comprendre la pelouse", a expliqué Otto Benedict, vice-président en charge des infrastructures pour le SoFia Stadium et le Hollywood Park.

L'ancien international américain Cobi Jones a lui comparé l'édition 2026 à la Coupe du monde 1994 organisée aux Etats-Unis: "C'était une autre époque, les gens essayaient de comprendre ce qu'était une Coupe du monde. Trente-deux ans plus tard, je pense que les fans seront beaucoup plus experts, qu'ils sauront à quoi s'attendre en regardant un match."