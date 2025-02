Une expérience folle: un club remplace son coach par une IA le temps d'un match et... se fait corriger

L'histoire un peu loufoque du jour nous vient de Norvège, et plus exactement dans le club de HamKam, 12e de première division la saison dernière (le championnat n'a pas encore repris en 2025).

Et si tout avait plutôt bien commencé avec une tactique classique en 4-5-1 au coup d'envoi et une ouverture du score, sur penalty, en début de rencontre, les choses sont ensuite devenues plus compliquées.

L'IA a alors demandé aux joueurs de se poursuivre, ensemble, le ballon. Une tactique originale qui a rapidement mené à l'égalisation de l'équipe adverse. En réaction, l'IA a ensuite changé de tactique pour passer en 1-0-9, avant de garder le bus et de demander au gardien de réaliser les remises en touche sous prétexte qu'il a de plus grandes mains.

Bref, un véritable fiasco qui s'est finalement soldé sur une lourde défaite, 1-6, mais qui aura au moins le mérite de faire parler de lui et de faire sourire tous les entraineurs, qui ont donc encore de belles heures devant eux.

La vidéo s'achève parfaitement avec une touche d'humour en référence à Gattuso: "Sometimes maybe good, sometimes maybe shit".