Scène folle au Standard: le milieu de Genk Bryan Heynen termine la rencontre dans les buts et arrête un penalty... pour rien

Dans le premier des cinq chocs au programme du Standard pour terminer la phase classique, les Rouches se sont inclinés ce vendredi soir, à domicile, face à Genk (1-2). Les Limbourgeois avaient logiquement pris les commandes peu après l'heure de jeu après une jolie action collective entre Karetsas et Bonsu Baah et avaient ensuite doublé la mise via l'inévitable Tolu Arokodare à une dizaine de minutes de la fin du temps réglementaire.

On pensait alors Genk à l'abri, mais c'était sans compter sur l'exclusion du gardien Mike Penders pour une faute dans le rectangle sur Hountondji. Thorsten Fink ayant déjà réalisé tous ses changements, c'est le capitaine et milieu de terrain Bryan Heynen qui s'est dévoué pour enfiler les gants et essayer d'arrêter le penalty accordé aux Liégeois. Et c'est ce qu'il a réussi à faire... partiellement.