Une Mercedes pulvérisée, main en sang: un ancien joueur de l'Union victime d'un gros crash en Allemagne

Victor Boniface avait bien démarré son week-end, samedi, en inscrivant le deuxième but du Bayer Leverkusen contre Francfort, lors de la victoire 2-1 de son équipe en Bundesliga. L'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise est encore et toujours l'un des joueurs les plus importants du club allemand. Mais en rentrant chez lui après le match, le Nigérian a été victime d'un gros accident de la route.

Sur ses réseaux sociaux, l'attaquant a confirmé avoir percuté un camion. Il a ensuite montré des images de sa voiture, une Mercedes, avec l'avant du véhicule pulvérisé. Dans cette vidéo, on le voit aussi avec la main en sang. "Dieu est le plus grand" et "Dieu a décidé que mon heure n'était pas venue", a commenté l'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise dans une publication sur son compte Instagram, qu'il a illustrée avec deux photos et deux vidéos avant de la supprimer.