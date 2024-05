Forbes désigne Cristiano Ronaldo comme athlète le mieux payé pour la 2e année consécutive

Cristiano Ronaldo peut se targuer d'être l'athlète le mieux payé au monde pour la deuxième année consécutive. C'est ce qui ressort du classement annuel publié jeudi par le magazine américain Forbes. Le golfeur espagnol Jon Rahm et la légende du football argentin Lionel Messi complètent le trio de tête.

Ronaldo a gagné, lors de la dernière année, beaucoup plus que ses collègues sportifs professionnels. L'écart avec le deuxième du classement, le golfeur Jon Rahm, s'élève à 40 millions d'euros. Lionel Messi, avec ses revenus à hauteur de 124 millions d'euros, a gagné un peu plus que la moitié de ce que Ronaldo a touché.

Outre Ronaldo et Messi, le top 10 du classement Forbes compte trois autres noms issus du football, qui est le sport le mieux représenté dans le top 10, avec Kylian Mbappé (6e), Neymar (7e) et Karim Benzema (8e). Vient ensuite le basket-ball, qui compte trois représentants avec LeBron James (4e), Giannis Antetokounmpo (5e) et Stephen Curry (9e). La star du football américain Lamar Jackson (10e) clôt la liste.

C'est la deuxième année consécutive que Ronaldo arrive en tête du classement Forbes. Au total, le magazine l'a déjà couronné athlète le mieux payé à quatre reprises (2016, 2017, 2023, 2024).