Galatasaray s'impose face au PAOK, Manchester United tenu en échec par Twente

Galatasaray avait ouvert le score en bénéficiant d'un but contre son camp d'Abdul Rahman Baba (48e) et les Grecs ont égalisé via Giannis Konstantelias (67e). Yunus Akgun (76e) et Mauro Icardi (90e+5) ont finalement permis au champion de Turquie de bien débuter sa campagne européenne.

Au même moment, Manchester United a été tenu en échec par Twente à Old Trafford. Les Red Devils ont pris les commandes grâce à Chrisitian Eriksen (35e) mais ont été rejoints en seconde période avec un but de Sam Lammers (68e).