Genk contraint au partage sur la pelouse de Servette au 2e tour qualificatif aller

Au quart d'heure de jeu, Genk s'offrait une première belle occasion sur corner mais la tête d'Arokodare était légèrement déviée et sans danger pour le gardien suisse (16e). Cinq minutes plus tard, l'attaquant nigérian s'élevait dans les airs sur un nouveau corner et ouvrait la marque pour le Racing (21e). Dominés, les Suisses ne lâchaient rien et étaient proches de l'égalisation mais le tir de Bedia, l'ancien de Charleroi, passait juste à côté de la cage de Vandevoordt (26e). Juste avant le repos, Genk pouvait remercier la chance puisque le poteau sauvait les Limbourgeois de la frappe lourde et lointaine de Douline (45e).

Les hommes de Wouter Vrancken pensaient avoir fait le plus dur en doublant la mise sur un autobut suisse mais l'arbitre l'annulait après avoir vu son assistant lui signaler une position de hors-jeu de la part de Paintsil au départ de l'action (72e). Les Limbourgeois se faisaient surprendre dans le dernier quart d'heure sur un coup franc suisse avec une tête parfaitement déposée par Rouiller pour l'égalisation (78e).