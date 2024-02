Hein Vanhaezebrouck: "Nous restons dans une spirale négative"

"Mes joueurs ont tout donné, mais nous restons dans une spirale négative où les choses sont contre nous", déclare l'entraîneur gantois Hein Vanhaezebrouck. La Gantoise n'a gagné qu'un match en 2024. C'était dimanche contre Eupen.

La rencontre s'est joué à huis clos sur décision de la Ville de Gand. ""Je tiens à m'excuser auprès des supporters qui n'étaient évidemment pas là", dit Vanhaezebrouck. "Nous avons tout fait pour leur offrir un cadeau et nous qualifier pour le tour suivant, mais nous n'y sommes malheureusement pas parvenus. Je suis déçu du résultat et aussi pour mes joueurs. Avant le Nouvel An, ils voulaient vraiment se battre sur trois fronts, mais nous sommes maintenant éliminés en Coupe de Belgique et en Europe, et en championnat, nous devrons faire de notre mieux pour atteindre les playoffs I".