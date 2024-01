Investisseur, Marouane Fellaini veut "aider les Francs Borains à s'inscrire dans la durée"

"Avec mon vécu et ma carrière, je peux apporter quelque chose, au-delà de mon investissement et de mon image, comme donner des conseils, parler aux joueurs, aux dirigeants, aux jeunes", a expliqué Marouane Fellaini, 36 ans, vendredi aux Francs Borains où il était de passage.

Ce natif de Bruxelles a habité 7 ans à Jemappes évoluant chez les jeunes dans ce club entre 2000 et 2003, "entre 13 et 16 ans". D'où le rapprochement notamment avec le club présidé par Georges-Louis Bouchez. "Mais le discours m'a surtout séduit et j'ai de suite eu un bon feeling avec les dirigeants et le projet", a insisté Marouane Fellaini, qui ne se voit "jamais entraîneur", mais plutôt "conseiller et de toute façon dans le football" après sa carrière, a expliqué encore l'ancien international qui se donne "un ou deux ans comme joueur, on verra, quand mon corps dit stop, j'arrête. La retraite est aussi dans un coin de ma tête. Je prendrai une décision d'ici un mois", a ajouté l'ancien joueur du Standard à qui il a rendu visite en stage à Marbella la semaine dernière.