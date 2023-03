Jacky Mathijssen est "curieux" de voir comment ses joueurs vont se comporter en possession

Les espoirs belges disputent lundi à Pinatar (Espagne), face au Japon, un deuxième match de préparation à l'Euro U21 de football. Après un nul blanc vendredi face à la République tchèque, le sélectionneur Jacky Mathijssen est "curieux" de voir comment ses joueurs vont "essayer de se donner plus de confort avec le ballon, car c'était un problème face aux Tchèques".

Contre la Tchéquie, les Diablotins se sont créés peu d'occasions. Il faut dire que pour ce stage, plusieurs joueurs éligibles en U21 ont été appelés par Domenico Tedesco chez les A et que Mathijssen a "coupé l'équipe en deux" en utilisant tous ses joueurs de champ. "C'est normal de ne pas retrouver les automatismes ou la qualité des autres rencontres", a résumé Mathijssen, dimanche, en conférence de presse. "Les joueurs ont aussi senti comment se passe un match international contre une équipe virile. Ils se rendent compte que quand le jeu n'est pas assez rapide ou correct, il faut mettre plus de duels, plus de deuxièmes ballons que d'habitude."

"Le Japon sera un peu différent, mais c'est aussi une équipe nerveuse, qui ne laisse pas d'espaces, pas de confort", a analysé Mathijssen. "C'est ça que l'on cherchait en choisissant nos adversaires. Le Japon est une équipe qui bouge énormément. Ses joueurs ne sont jamais battus, dans n'importe quelle position. Nous donnerons beaucoup de libertés, comme nous faisons toujours pour un amical, et après nous confronterons les joueurs avec ce qui s'est passé."