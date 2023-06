Jelle Coen est le nouveau T1 de Jong Genk

Peter Reynders, qui a remporté le titre national avec l'équipe U16 de Genk la saison écoulée, sera son adjoint. Stijn Haeldermans, ancien joueur de Genk et du Standard, complète le staff et deviendra coordinateur technique de Jong Genk la saison prochaine.

Pour Coen, Jong Genk doit être synonyme de "football organisé et offensif avec une intensité élevée et un objectif de victoire. C'est ce que je veux voir sur le terrain et en dehors", a-t-il déclaré.