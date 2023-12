Joris Kayembe dans la sélection de la RD Congo pour la CAN

Joris Kayembe (Genk) fait partie de la sélection définitive de la RD Congo pour la Coupe d'Afrique des nations, dévoilée mercredi par le sélectionneur congolais Sébastien Desabre. Les Standardmen Merveille Bokadi et William Balikwisha ne sont pas retenus.

Kayembe, 29 ans, est né à Bruxelles et a joué deux matchs avec les Diables Rouges en 2020, des amicaux contre la Côte d'Ivoire et la Suisse. Il avait choisi de défendre les couleurs de la RDC en septembre et compte jusqu'à présent 3 caps avec les Léopards.

Deux autres joueurs ayant défendu les couleurs belges en équipes nationales de jeunes, Rocky Bushiri (Hibernian) et Théo Bongonda (Spartak Moscou), font partie de la sélection congolaise. Bushiri avait joué à Ostende, Saint-Trond, Eupen et Malines, tandis que Bongonda a évolué à Genk et Zulte Waregem.