Kazeem Olaigbe, le joker de luxe des Diablotins: "J'essaye toujours d'être décisif"

"Cela fait du bien de marquer en montant au jeu. Quand je rentre sur le terrain, j'essaye toujours d'être décisif, que ce soit via un but ou un assist", a déclaré Olaigbe mardi lors d'un point presse au Centre national du football à Tubize.

Olaigbe a d'abord inscrit le but de la victoire contre le Kazakhstan en septembre avant de débloquer la situation à Malte et d'offrir la victoire aux Diablotins en Hongrie lors des deux matches en octobre.

Décisif en tant que joker, le joueur de 20 ans espère pouvoir fêter sa première titularisation lors des deux duels contre l'Écosse (17 novembre) et l'Espagne (21 novembre). "J'aimerais évidemment être titulaire, mais je donne toujours mon maximum, même si je commence sur le banc. Pour le moment, je le vis bien et j'essaye d'être décisif dès que je rentre."

Le duel face à l'Écosse sera particulier pour le milieu offensif qui a joué six mois à Ross County, prêté par Southampton, la saison dernière. "Le championnat écossais, c'est le plus haut niveau où j'avais joué. Le Celtic et les Rangers étaient vraiment au-dessus du lot. Contre l'Écosse, je m'attends à une équipe physique, rapide et qui va utiliser des longs ballons."