Kevin De Bruyne manquera aussi le camp de novembre pour "prendre soin de son corps"

Malgré l'absence de De Bruyne, Tedesco a assuré que son capitaine est toujours "motivé pour continuer". "J'ai eu une longue conversation par téléphone avec Kevin. Il veut encore être avec nous et jouer la Coupe du monde. Il nous a demandé à ne pas être repris pour ce camp et celui de novembre pour prendre soin de son corps. Je comprends son choix. Il y a 70 matches cette saison et le calendrier est de plus en plus chargé. Il sera de retour pour les matches importants en vue du Mondial."

Outre 'KDB', Romelu Lukaku est l'autre absent de marque de la sélection des Diables. "Romelu est un peu dans la même situation que Kevin. Il joue à Naples mais il ne se sent pas encore au top. Il a aussi demandé à travailler individuellement dans son club. J'espère qu'il sera de retour pour le mois de novembre. Plus il jouera, plus il sera en condition."