Koen Casteels s'incline avec Al-Qadsiah, Thibaut Courtois l'emporte avec le Real Madrid

En Arabie Saoudite, Al-Ittihad et Al-Qadsiah s'affrontaient ce samedi lors de la 7e journée de Saudi Pro League. Titulaire dans les cages des visiteurs, Koen Casteels n'a pu empêcher la défaite 3-1 des siens. Karim Benzema a ouvert la marque rapidement (7e), mais Pierre-Emerick Aubameyang a égalisé pour les Al-Qadsiah (20e). Moussa Diaby a remis Al-Ittihad aux commandes en deuxième mi-temps (67e) avant que Mario Mitaj ne creuse définitivement le trou (80e).

En Serie A, la Juventus l'a emporté 1-0 face à la Lazio. Pourtant en supériorité numérique pendant plus d'une heure après l'exclusion d'Alessio Romagnoli pour une faute de dernier homme, les Bianconeri n'ont dû leur salut qu'à un but contre son camp de Mario Gila Fuentes à la 85e. Samuel Mbangula a débuté et terminé la rencontre sur le banc du côté de la Vieille Dame. Avec ces trois points, la Juve reprend provisoirement la tête du classement.

Du côté de l'Espagne, le Real Madrid s'est imposé au Celta Vigo, lors de la 10e journée de Liga. Les Madrilènes, avec Thibaut Courtois titulaire dans les cages, l'ont emporté grâce à des buts de Kylian Mbappé (20e) et Vinicius Jr. (66e). Entre temps, Williot Swedberg avait égalisé pour Vigo (51e). Cette victoire permet au Real de revenir à hauteur du Barça en tête de la Liga avec 24 points.