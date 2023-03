La Belgique accrochée par la Slovénie en ouverture du Tour Elite

Les Belges, avec notamment Cihan Canak et Lucas Stassin, n'ont pas concrétisé, malgré neuf tirs au but à deux, face à l'adversaire le plus abordable sur papier.

Dans l'autre rencontre du groupe, l'Italie s'est imposée 2-3 face à l'Allemagne, pays hôte de ce tour qualificatif. Les jeunes Diables Rouges, entraînés par Thierry Siquet, rencontreront l'Allemagne samedi avant de défier l'Italie mardi prochain.