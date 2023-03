La campagne débute par la réédition de la dernière finale Italie-Angleterre

Les qualifications de l'Euro 2024 de football débutent jeudi. La première journée offre d'emblée un match au sommet puisqu'avec Italie-Angleterre, à Naples (20h45), on assistera à la réédition de la finale de l'Euro 2020, reportée d'un an à cause du Covid, et remportée par les Azzurri 2-3 aux tirs au but (1-1 a.p.) le 11 juillet 2021 à Wembley.