La douane saisit plus de maillots de foot à l'approche de l'Euro 2024

Quatorze fois plus de maillots de foot ont été détruits par la douane à l'aéroport de Bierset (Liège) durant les quatre premiers mois de l'année que durant la même période l'an dernier. C'est ce qu'indique jeudi le SPF Finances, alors que débutera ce vendredi l'Euro 2024.

Ces marchandises détruites proviennent principalement de Chine (95%), et dans une moindre mesure de Turquie (5%), situe le SPF Finances, selon qui la période précédant un grand événement comme l'Euro de foot constitue une opportunité pour les criminels.

Les produits contrefaits ne nuisent pas seulement à l'économie mais aussi à la santé et au portefeuille, met-il en garde.

Si, en contrôlant les marchandises importées, la douane soupçonne qu'il s'agisse de contrefaçon, elle arrête celles-ci et prend contact avec le détenteur du droit de la marque concernée, qui pourrait alors décider de faire détruire la marchandise. "En plus de ne pas recevoir la commande, le détenteur du droit de la marque peut réclamer à celui qui a commandé, des frais de dommages et intérêts : la peine est double !", insiste le SPF Finances.

L'administration appelle donc à la vigilance lors des achats, et particulièrement en ligne avec des plateformes de type Pandabuy, Temu ou TikTok qui redirigent vers des vendeurs difficilement identifiables. Il faut également se méfier des sites internet frauduleux qui imitent très bien les sites officiels.