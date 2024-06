La France bat le Luxembourg, Haaland s'offre un triplé avec la Norvège

Dans les autres rencontres de la soirée, le Danemark a entamé sa préparation avec une victoire 2-1 contre la Suède dans un duel scandinave. Pierre-Emile Hojbjerg (2e) et Christian Eriksen (86e) ont marqué pour les Danois alors qu'Alexander Isak s'est distingué du côté suédois (9e). Les Anderlechtois Thomas Delaney et Kasper Dolberg sont tous les deux montés au jeu.

Les Danois font partie du groupe C de l'Euro, avec l'Angleterre, la Slovénie et la Serbie.

Dans le même temps, la Norvège a battu le Kosovo 3-0 avec un triplé signé Erling Haaland (15e, 70e, 75e) et un assist d'Antonio Nusa (Club Bruges).

De son côté, l'Espagne a dominé Andorre (5-0). La Roja a peiné en première mi-temps, avec un seul but d'Ayoze Perez (24e). Elle a ensuite déroulé dans le second acte face aux modestes visiteurs, grâce à un triplé de Mikel Oyarzabal (53e, 66e, 73e) et un dernier but de Ferran Torres (81e).