La Gantoise attire Aimé Omgba depuis le NAC Breda

Gand avait déjà tenté de recruter Omgba plus tôt dans le mercato estival, concluant même un accord formel avec le NAC Breda. Cependant, l'affaire avait échoué à cause de complications. Le club néerlandais avait en effet affirmé que La Gantoise souhaitait renégocier les termes du contrat en se basant sur les résultats de l'examen médical d'Omgba, ce qui avait conduit à l'annulation de l'accord et à la rupture des négociations.

Malgré ces obstacles, Gand a finalement réussi à conclure l'accord avec le NAC. "Aimé était l'une de nos priorités dans ce mercato. Bien que beaucoup ait été dit et écrit sur son transfert, l'essentiel est que nous croyons fermement en ses qualités. Aimé est un joueur raffiné, avec d'excellentes qualités physiques. En tant que milieu de terrain, il est capable d'occuper plusieurs postes. Nous allons maintenant élaborer un plan pour lui offrir les meilleures garanties physiques à long terme", a déclaré Arnar Vidarsson, directeur sportif des Buffalos.