La Gantoise inflige une première défaite à domicile au Club Bruges

Au Club, Nicky Hayen a renouvelé sa confiance aux joueurs qui ont débuté contre Dortmund. Privé de Sven Kums et Hugo Gambor, Wouter Vrancken a aligné Jordan Torunarigha et Atsuki Ito. Ces remplacements n'ont pas altéré la volonté des Brugeois de signer un départ en trombe, marqué par une reprise de la tête de Brandon Mechele sur la transversale (4e) et une frappe de Gustaf Nilsson bloquée par Davy Roef (9e). Le gardien gantois s'est encore distingué sur une demi-volée d'Hans Vanaken (15e) et surtout, sur une tentative de Christos Tzolis (20e). Ces secousses passées, les Buffalos ont retrouvé leurs esprits et lancé par Franck Surdez, Dean a trompé Simon Mignolet (40e, 0-1). Pour son 250e match en D1 belge, le gardien brugeois n'était pas à la fête: un tir de Noah Fadiga, renvoyé par le poteau, a rebondi sur le pied d'Ordonnez (44e, 0-2).

La fin de la première période a été animée et le début de la seconde l'a été tout autant avec une reprise du plat du pied gauche de Gandelman (47e, 0-3) et un déboulé d'Andreas Skov Olsen (48e, 1-3). Comme les Buffalos ont continué à jouer haut, les Brugeois ont éprouvé du mal à trouver des failles. Par contre, Gandelman a signé un doublé sur une balle en pleine course d'Andri Gudjohnsen (64e, 1-4). Sur un centre de Tzolis, Nilsson a allégé la facture (70e, 2-4) mais n'a pu éviter la première défaite à domicile de la saison.